Governo prevê salário mínimo de R$ 1502 em 2025 - TV Jangadeiro

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva prevê um salário mínimo de R$ 1.502 para o ano que vem, representando um aumento de 6,52% em relação ao piso atual de R$ 1.412. O novo valor será proposto no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será apresentado nesta segunda-feira (15).

O aumento é calculado conforme a nova política de valorização do salário mínimo. A fórmula considera quanto o PIB cresceu e quanto a inflação foi calculada.

A projeção de aumento do piso ainda pode sofrer alterações caso a inflação seja maior ou menor do que o previsto pelo governo, ou IBGE faça eventuais revisões no desempenho do PIB de 2023. Uma nova estimativa será enviada pelo governo em agosto.

O PLDO será encaminhado para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), formada por deputados e senadores. Os parlamentares podem fazer alterações na peça orçamentária sugerida pelo governo.