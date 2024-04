Câmara Municipal aprova reajuste de 4,62% para servidores públicos de Fortaleza - TV Jangadeiro

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, por unanimidade, o reajuste salarial de 4,62% aos servidores municipais nesta quinta-feira (4).

O projeto de lei foi encaminhado para a casa legislativa na segunda-feira (1) pela gestão municipal. Na ocasião, todos os 43 parlamentares registraram presença na sessão e votaram pela aprovação da matéria.

O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que garante a reposição da inflação do ano anterior. Um aumento de 3,62% será implantado já na próxima folha de pagamento, retroagindo até janeiro.

O 1% restante entra na folha de junho, paga em 1º de julho. O impacto anual projetado é de R$ 215 milhões.

O vale alimentação também foi reajustado em 8% e ficou em R$ 16,20, regra que passa a valer agora, no pagamento da próxima folha.

A extensão do teto do vale alimentação beneficiará mais de 12 mil servidores com impacto anual de cerca de R$ 6,7 milhões.

Outro benefício concedido no documento é a descompressão: a reestruturação das matrizes salariais dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) de categorias que possuem servidores já no final da tabela salarial, sem possibilidade de promoção e progressão.