Wagner diz que Luizianne foi "tratorada" pelo PT e Evandro conquistou apoio em troca de cargos - TV Jangadeiro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, Capitão Wagner, criticou a escolha do deputado estadual Evandro Leitão como pré-candidato pelo PT em detrimento da deputada federal Luizianne Lins.

Em entrevista exclusiva à Rádio Jangadeiro BandNews FM nesta sexta-feira

(3), Wagner afirmou que Luizianne foi “tratorada” e que o apoio ao presidente da Assembleia Legislativa como nome do PT para a disputa foi comprado com “cargos” e “benesses”.

“Luizianne claramente foi ‘tratorada’ pela máquina estatal, usaram toda a força da máquina. Esses apoios foram comprados a custa de cargo, foram comprados a custa de benesses que o Estado pode oferecer, de emenda parlamentar, de recursos, de convênios”, pontou o pré-candidato.

Na avaliação de Wagner, Luizianne esteve ao lado da sigla nos momentos mais difíceis e, hoje, no momento em que o partido, estando à frente do executivo federal e estadual, o nome de Evandro foi escolhido ao invés do da deputada.

Para ele, a decepção da petista com o governador Elmano de Freitas “deve ter sido grande”. E complementou: “a raiva dela, em relação ao Camilo Santana é muito clara. Porque o Camilo tratorou. Pegou o Evandro quatro meses antes do processo, filiou ao PT e disse que ele seria o candidato e pronto. Pela tradição do PT, não foi uma coisa muito bacana”.

