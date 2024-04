Lembra dele? Famoso por pular de palco, prefeito de Senador Pompeu agora pula de ponte

O prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro (PDT), pulou da Ponte Piquet Carneiro, sobre Rio Salgado em Icó, para cumprir um desafio imposto por amigos, neste domingo (7). O momento foi registrado e publicado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que Maurição – como é conhecido popularmente – paga R$ 50 a um homem para que ele pule primeiro. Logo em seguida, ele também salta na água.

Essa não é a primeira vez em que o prefeito de Senador Pompeu se empolga e faz estripulias.

Em setembro do ano passado, durante um show em comemoração ao aniversário da cidade, ele se jogou sobre o público na expectativa de ser carregado. No entanto, acabou caindo no chão. Sem se machucar, ele levanta e retorna ao palco.