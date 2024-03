Veja o que abre em Fortaleza no feriado de São José - TV Jangadeiro

O feriado estadual de São José, o santo padroeiro do Ceará, é comemorado nesta terça-feira (19). Por isso, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais alteram o horário de funcionamento em Fortaleza. Como a Prefeitura decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (18), algumas mudanças já estão valendo.

Confira:

💉 Durante o período, os postos de saúde Matos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 – Edson Queiroz) e Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape) abrirão exclusivamente para vacinação de rotina, das 8h às 16h30.

🛍️ Supermercados, postos de combustíveis, bares e restaurantes funcionarão normalmente. Os correios e agências bancárias estarão fechados, enquanto lojas e comércios podem optar por fechar ou operar com horário reduzido.

🏥 Hospitais e UPAs funcionarão normalmente para atendimentos de urgência e emergência.

🐶A Clínica Veterinária de Fortaleza – Jacó funciona normalmente nesta segunda-feira, das 8h às 17h. Já na terça-feira, o atendimento ocorrerá somente para emergências, das 8h às 12h. O VetMóvel também terá funcionamento normal na segunda-feira e estará fechado na terça-feira.

⚖️ Os dispositivos de Direitos Humanos e Assistência Social funcionam normalmente, exceto o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros POP) que fecham durante o período.

🚦 A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) fiscalizará normalmente as ruas, porém, as centrais de atendimento presenciais do órgão não estarão abertas ao público no feriado. A orientação neste caso é resolver as pendências pelo site ou aplicativo AMC Trânsito.

🛒 Os mercados públicos funcionam com horário especial, para o Mercado dos Peixes do Mucuripe (7h às 22h), Mercado São Sebastião (Segunda-feira: das 5h às 15h/Terça-feira: das 5h às 13h), Mercado Central (Segunda-feira: das 8h às 18h/Terça-feira: das 8h às 15h).