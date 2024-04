Universidades federais do Ceará seguem em greve após docentes recusarem proposta do governo - TV Jangadeiro

Os docentes das universidades federais do Ceará rejeitaram, por unanimidade, a proposta de correção de 12,5% do salário de técnicos e professores enviada pelo governo federal. A recusa mantém a greve da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

A decisão foi discutida assembleia-geral, nesta quinta-feira (25), nos jardins da reitoria da UFC e em alguns campi do interior.

O governe ofereceu o reajuste no último dia 19, sendo 9% corrigido em janeiro de 2025, e 3,5% em maio de 2026, enviada pelo Governo Federal no último dia 19. A proposta anterior era de 4,5% em cada um desses anos.

“Essa proposta avança, mas ainda deixa muito a desejar, porque continua sem nenhum reajuste em 2024, melhora em 2025, mas reduz em 2026”, avaliou a presidenta do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), professora Irenísia Oliveira.

A categoria reivindica reajuste de 7,06% em 2024, 2025 e 2026.

A greve dos docentes iniciou no último dia 15 de abril. Já os técnico-administrativos, estão em greve desde o dia 15 de março.