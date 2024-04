Saiba como participar de mutirão de negociação de dívidas com bancos - TV Jangadeiro

Dívidas atrasadas com instituições financeiras podem ser negociadas até 15 de abril no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. OS débitos podem ser negociados sem a necessidade de oferecer bens como garantia.

O mutirão abrange dívidas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e outras formas de crédito contratadas com bancos e financeiras. Dívidas garantidas por bens (como veículos, motocicletas e imóveis), aquelas que já prescreveram e contratos com parcelas em dia não podem ser renegociados.

Os interessados em participar do mutirão podem solicitar a renegociação diretamente nas instituições financeiras onde possuem dívidas. A lista completa dos canais de atendimento dos bancos participantes está disponível no site meubolsoemdia.com.br.

Além disso, há a opção de solicitar a renegociação por meio do portal Consumidor.gov.br ou nos Procons que aderiram à iniciativa. O Procon Estadual do Ceará está participando da campanha.

🛑 RESTRIÇÕES

O Banco Central esclarece que o mutirão não é aconselhado para todos. Aqueles que atendem aos requisitos para negociar pela Faixa 1 do Programa Desenrola Brasil devem buscar a renegociação por meio desse programa, que proporciona condições mais vantajosas, incluindo descontos médios de 83% no total da dívida, podendo chegar a 96%.

A Faixa 1 do Desenrola refere-se às dívidas de até R$ 5 mil para quem tem renda de até dois salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico do Governo Federal. Para mais informações, acesse o site do Desenrola (desenrola.gov.br)