Tuk-tuk: idosos a partir de 80 anos e pacientes com lesão medular vão receber remédios de graça em casa - TV Jangadeiro

A partir desta quarta-feira (27), a Prefeitura de Fortaleza passa a contar com 31 tuk-tuks para entregar remédios e insumos de graça a pacientes com lesão medular, idosos a partir de 80 anos de idade e pessoas atendidas pelo programa Melhor em Casa.

Juntos, os triciclos elétricos têm capacidade para realizar 12 mil entregas por mês. Ao todo, são ofertados 68 medicamentos de uso contínuo, sendo 37 de atenção primária e 31 de saúde mental.

Os beneficiários também podem receber em casa kits de curativo, com 8 ítens, e kit para pacientes com lesão medular, composto por 15 produtos. Os tuk-tuks não entregam antibióticos, medicamentos para quadros agudos e insulinas, pois esses medicamentos podem ser danificados durante as rotas.

QUEM PODE RECEBER:

Pessoas assistidas pelo programa Melhor em Casa. O programa atende pacientes que precisam de assistência médica e de equipes multiprofissionais de forma domiciliar, com necessidade de cuidados de alta complexidade, porém, que não precisam estar hospitalizados, diminuindo os riscos de infecções e isolamento do ambiente familiar.

Pessoas com lesão raquimedular. A iniciativa evita deslocamentos, reduz o fluxo de pessoas nas unidades de saúde e proporciona que familiares e responsáveis possam dedicar mais tempo aos cuidados do paciente.

Pessoas a partir de 80 anos.

COMO RECEBER:

Acessar o aplicativo Mais Saúde Fortaleza, no ícone “Vem Saúde: Tuk-Tuk dos Remédios”, e realizar o cadastro, que será respondido em até 5 dias úteis.