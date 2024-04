Medicamentos podem ficar 4,5% mais caros a partir desta segunda-feira - TV Jangadeiro

A partir desta segunda-feira (1º), os medicamentos vão ficar até 4,5% mais caros. O reajuste foi aprovado pelo Governo Federal e publicado no Diário Oficial da União, neste domingo (31).

No entanto, as farmácias podem optar por alterar os preços dos remédios de forma gradual.

O reajuste anual segue os critérios estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

A inflação do mercado é quem regula o valor dos medicamentos. No cenário farmacêutico, as mudanças acontecem todos os anos, no dia 31 de março, explica

Maurício Filizola, diretor de uma rede de farmácias de Fortaleza e também membro do Sincofarma Ceará.

Esta é a segunda vez que os fármacos são impactados por reajustes neste ano. No início de 2024, os medicamentos sofreram inflação por conta do reajuste do ICMS, imposto estadual. Somando as duas alterações no preço, o percentual de aumento chega a 10%.

SAIBA COMO ISSO AFETA OS PREÇOS

Segundo Maurício Filizola, quando se fala em reajuste de preço de medicamentos tabelados, significa que a Cmed estabeleceu um preço máximo para os medicamentos.

As farmácias compram esses medicamentos por um preço determinado pelas indústrias, chamado de “preço de fábrica”, e depois podem vendê-los aos consumidores por um preço que não ultrapasse o “preço máximo ao consumidor”.

Embora exista um preço máximo estabelecido, as farmácias podem vender os medicamentos a preços menores. Isso ocorre devido a descontos concedidos na compra, negociações com distribuidores ou fabricantes.

Medicamentos que possuem um preço baixo, como os genéricos, são alternativas para os similares originais que sofreram reajuste.