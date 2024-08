» Sandy engata namoro com médico após quase 1 ano solteira, afirma colunista

A fila andou para Sandy após 24 anos de relacionamento com o músico Lucas Lima. De acordo com informações exclusivas da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Sandy estaria namorando em segredo com o médico Pedro Andrade. O médico é influencer, tem milhares de seguidores nas redes sociais – entre eles, Sandy não está.

Também segundo Fábia, Sandy comenta nas publicações de Pedro através de uma conta fake, em que se disfarça de Luiza e tem aproximadamente mil seguidores.

Atualmente, o suposto novo ‘affair’ de Sandy está fazendo doutorado em medicina pela USP, e tem uma clínica própria, onde atende estrelas como Walcyr Carrasco e Fiuk.O relacionamento de Sandy e Lucas teve fim em setembro de 2023, após 24 anos juntos – destes, 15 estavam casados.