» Bailarina mirim da periferia conquista espaço com talento e muita atitude

Com apenas 11 anos, Luiza Aguiar já faz história dançando. Natural de Aracapé, bairro periférico de Fortaleza, a pequena bailarina começou cedo a sonhar alto. Em um dos seus vídeos mais vistos, ela afirma com orgulho: “Tenho 11 anos!”, e termina com um convite para o TMA, cheio de confiança: “Vocês podem me convidar, estou treinando! Beijinhos, tchauzinho!”

E é claro que nós fomos até ela, porque um talento como esse não pode passar batido.

Com passos firmes, desenvoltura diante das câmeras e um carisma que salta aos olhos, Luiza já é conhecida como bailarina, influenciadora e também atriz mirim. Quem conta essa história são os próprios pais, Luciana e Joel, que notaram o dom da filha ainda muito nova.

“Já foram muitas apresentações, muitas medalhas”, conta Joel. Luiza já se apresentou no Rio de Janeiro, e inclusive fora do Brasil, recebendo apoio e incentivo para continuar crescendo no mundo da dança.

A versatilidade da bailarina impressiona. Ela transita com facilidade por diferentes estilos: ballet, jazz, hip hop… sempre com muita energia e expressividade.

Mas o talento da Luiza não está apenas nos palcos. É ela mesma quem cuida dos penteados e das maquiagens. Os figurinos, no entanto, são um trabalho em equipe: com a ajuda da mãe, Luciana, que passa noites costurando e produzindo cada look no ateliê de casa.

De Aracapé para o mundo, Luiza é uma verdadeira estrela. E com apenas 11 aninhos, está só começando sua trajetória de sucesso como bailarina, atriz e blogueira.