» “Rainha do batom”: Estelinha tem 94 anos e muita vontade de viver

Estelinha tem um sonho: comer lagosta. O resto, ela já conseguiu: ter saúde, felicidade e muito carinho da família. Na verdade, o carinho de Estelinha agora já não vem apenas da família, mas também de seus mais de 600 mil seguidores nas redes sociais que amam acompanhar a “rainha do batom”.

Quando Estelinha Bezerra teve um AVC e parou de falar, parecia a contra-mão para a vida que a senhora de 94 anos queria ter. Após realizar uma cirurgia no cérebro para possivelmente voltar a falar, ficou na UTI sendo acompanhada pelo filho Josafá, seu companheiro de vida. E um momento ressignificaria os próximos anos da vida já traçada de quem, em pouco tempo, se tornaria a “rainha dos batons”: Josafá foi banheiro e, quando retornou, viu a mãe proclamando a oração Pai Nosso. Ela ainda tinha muito fôlego para viver. E queria.

Estelinha sempre amou “falar suas palavras”. Josafá então gravou uma pergunta naquele momento:

— Mãe, a senhora tem algum sonho?

— Olha, eu tenho um sonho de comer filé mignon e lagosta. Nunca comi lagosta na minha vida! Como é que pode uma pessoa dessa nunca ter comido uma lagosta? Dizem que é a coisa melhor desse mundo e eu nunca comi uma! Por que a pessoa não paga uma lagosta pra mim?

Desde então, não parou mais de falar e de encantar. Foi assim que começou a ser querida pelos internautas, que hoje a consideram como mãe, ou avó. Apesar da idade, Estelinha tem alma jovem e chama atenção com seu cuidado e charme. E como passar despercebida com seu batom vermelho, acessórios dourados e opiniōes sempre na ponta da língua?

Mas Estelinha, um dia, não teve cama e nem sofá dentro de casa. Na chamada flor da idade, a rainha dos batons não tinha muito dinheiro para “se emperiquitar”. Isso faz tempo, e aconteceu em Jaguaribe, no Ceará, aos 20 anos de idade, quando tinha se casado recentemente. No Sítio São Francisco, a vida tinha que ser simples que nem a do santo: só tinha um pilão, pratos de porcelana furada, luz de lamparina e água de açude.

Estelinha soube aproveitar a vida quando tinha pouco, e ainda mais quando conseguiu comprar seus batons.

Mas mesmo sem maquiagem e acessórios dourados, Estelinha é a rainha dos batons porque, assim como um bom vermelho, é símbolo de poder e força feminina.