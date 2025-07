» Murilo Huff consegue guarda provisória do filho Léo após audiência

O cantor Murilo Huff conseguiu, após audiência na última segunda (30), a guarda provisória do filho Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995 – 2021). A decisão ocorreu em uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia (GO), com a presença de Ruth (mãe de Marília), e é resultado de uma ação judicial movida por Murilo, solicitando a guarda unilateral de Léo.

A decisão do juiz foi que o pai da criança detenha a guarda de maneira provisória até que o processo pela guarda definifiva seja concluído – o que não aconteceu na última audiência, já que Ruth e Murilo não entraram em acordo.