Cantor Leonardo é colocado em "lista suja" de trabalho escravo; entenda o caso - TV Jangadeiro

Leonardo virou assunto nas redes sociais nas últimas horas por um “escândalo”: foi colocado na “lista suja” de empregadores que colocam seus trabalhadores em condições análogas à escravidão. O documento foi divulgado na última segunda(7) pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, e, entre mais de 700 nomes, cita Emival Eterno da Costa, nome de batismo de Leonardo.

A acusação ocorreu após, em 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realizar uma fiscalização nas fazendas do cantor, localizadas em Jussara, interior Goiás. As duas propriedades, denominadas Lakanka e Talismã, foram incluídas na mesma fiscalização devido a proximidade das duas.

Na fazenda Lakanka foram encontrados seis trabalhadores em condições precárias, com quartos imundos, sem banheiro, com camas improvisadas, infestação de morcegos, risco de contaminação com água do poço e, além disso, dormitórios ao lado de tonéis de agrotóxico. Um dos trabalhadores retirados do local pelos ficais técnicos do MTE era um adolescente de 17 anos, que vivia sem acesso adequado a água potável e em instalações mínimas. A estrutura encontrada em Lakanka contrasta com a da famosa fazenda Talismã, também segundo o MTE, onde há melhores alojamentos para os trabalhadores.

De acordo com a defesa de Leonardo, apesar de Lakanka o pertencer, o local estava arrendado para outra pessoa desde 2022, e o cantor não conhece os funcionários do local nem a maneira com que ocorrem as relações trabalhistas. Também afirma que não tem nenhuma relação com os trabalhadores, e que não estão sob sua responsabilidade. O cantor reiterou que não apoia o trabalho escravo e jamais seria conivente com tal. Leonardo recebeu uma multa do ministério e efetuou pagamento, resultando no arquivamento do processo em abril de 2024. Entretanto, seu nome não foi retirado da lista.