» Anitta rebate críticas sobre procedimentos estéticos e “novo rosto”

A cantora Anitta se pronunciou, na última quarta (9), sobre a repercussão do seu “novo rosto” e rumores de procedimentos estéticos mal sucedidos. Os comentários foram feitos em uma live no Instagram, e iniciou com um “360º” do novo visual do rosto da cantora.

“Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo.”, declarou a artista.

“Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, completou Anitta, ironizando a repercussão do assunto.

Anitta ainda aproveitou o “hype” e a viralização dos conteúdos sobre si em portais de notícia para defender assuntos de relevância social internacional, como sua postura sobre o marco temporal, que determina direitos de ocupação de terras indígenas.