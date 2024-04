Servidores do IFCE aprovam estado de greve por tempo indeterminado

Professores, técnicos-administrativo em educação (TAE) e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) entraram em greve no estado. O movimento foi aprovado durante assembleia realizada nesta sexta-feira (5), em Fortaleza. Todos os 33 campi vão suspender atividades no próximo dia 11.

A greve tem como pauta a reposição salarial, a reestruturação das carreiras, a recomposição orçamentária Instituto de Formação e Educação (IFE), a revogação do Novo Ensino Médio e de outras medidas contrárias ao serviço público.

“Essa decisão reafirma a luta dos servidores. Estamos em greve buscando reajuste salarial e reestruturação das carreiras”, ressalta Valmir Arruda, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Sindicato dos Servidores do IFCE (SINDSIFCE).

No próximo dia 12, o SINDSIFCE deve se reunir com o reitor do instituto.

Em resposta ao Jornal Jangadeiro, o IFCE informou que aguarda comunicação oficial por parte do sindicato para se posicionar.

“Mas esclarecemos que o diálogo com a categoria aconteceu em diversas ocasiões – uma delas ocorreu na última terça-feira, reunião na qual o reitor Wally Menezes reiterou seu posicionamento de respeito e apoio às manifestações dos servidores e a relevância das reivindicações solicitadas”.

Segundo o instituto, as principais pautas são de caráter nacional – “portanto, a negociação não acontece a nível de Reitoria do IFCE. O diálogo para o fim da greve precisa ocorrer através dos ministérios da Educação (MEC) e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Pautas locais estão sendo tratadas em outros momentos”, esclarece.