Prejuízo de bares e restaurante atinge metade do setor no Ceará - TV Jangadeiro

O número de bares e restaurantes operando no vermelho é o maior desde março do ano passado, revela pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Segundo o levantamento, 31% das empresas operaram com prejuízo em fevereiro. No Ceará, o índice é ainda mais preocupante: metade das empresas.

Outros 22% dos estabelecimentos trabalharam em equilíbrio e 28% tiveram lucro.

De acordo com o levantamento, queda das vendas no mês (75%), redução do número de clientes (73%) e dívidas com impostos, taxas e encargos (45%) foram os três principais fatores responsáveis pelo índice negativo no Ceará.

Soma-se a esses motivos, a dificuldade dos estabelecimentos em ajustar os preços do cardápio acima da inflação no setor. A pesquisa revela que apenas 9% conseguiram reajustar acima do índice; 51% reajustaram abaixo ou acompanhando a inflação e 40% não conseguiram reajustar.

O presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, pontua que o estado foi impactado ainda mais por conta das chuvas e instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

“Em fevereiro, tivemos uma dificuldade extrema que se refletiu nas vendas do setor: as chuvas intensas que atrapalharam o Carnaval. E também as constantes quedas da energia fornecida pela Enel. Isso aprofunda as dificuldades e torna ainda mais importante um olhar para os estabelecimentos, que lutam para pagar as dívidas, em um cenário de queda do movimento”, aponta.

DÍVIDAS

Além disso, a pesquisa indicou que 54% das empresas cearenses têm dívidas em atraso. Destas, 75% devem impostos federais, 54% devem impostos estaduais, 39% têm empréstimos bancários, 34% devem serviços públicos (água, luz, gás, telefone), 25% taxas municipais, 23% devem fornecedores de insumo, 21% devem encargos trabalhistas/previdenciários, 16% estão com aluguel atrasado, 7% fornecedores de equipamentos e serviços e 5% empregados.