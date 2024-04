Quase 40% dos cearenses não possuem rendimento mensal, aponta IBGE - TV Jangadeiro

Um cenário preocupante: 38,7% das pessoas que moram no Ceará não possuíam renda mensal em 2023, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19).

Esta porcentagem faz com que o Ceará ocupe o décimo lugar entre os estados brasileiros com a maior proporção de habitantes sem renda.

O levantamento considera como rendimento mensal o dinheiro vindo de trabalho, aposentadorias, pensões e programas sociais, como o Bolsa Família.

No Acre, apenas 51,5% da população possui alguma renda. Ou seja, o estado possui a maior quantidade de pessoas sem renda. Enquanto no Rio Grande do Sul, esse percentual é de 70,3%.