Caminhoneiros passam dias em avenida à espera de abastecimento e são salvas de bandidos - TV Jangadeiro

Caminhoneiros que viajam o Brasil todo chegam ao local de carregamento e se deparam com longas filas de espera, muitas vezes, de dias ou até semanas. Em Fortaleza não é diferente. A Avenida José Saboia, no Bairro Cais do Porto, nas proximidades da refinaria de petróleo, fica repleta de veículos parados aguardando abastecimento.

A reportagem da Jangadeiro foi até lá e encontrou motoristas denunciando condições precárias de trabalho, além de enfrentar a insegurança na região. Por não ter local adequado para estacionar, ficam expostos a ações criminosas.

“Nós ficamos aqui, largados, e nada podemos fazer. O roubo aqui é frequente”, afirma um deles. “Cheguei sexta-feira e estou até hoje”.