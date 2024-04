PT escolhe Evandro Leitão como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, foi o nome escolhido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais deste ano.

O representante da legenda foi definido durante encontro municipal realizado neste domingo (21), onde obteve 70,5% de votos dos delegados partidários.

“Estou emocionado e honrado por receber o valioso voto de confiança do maior partido de esquerda da América Latina, o PT”, comentou em publicação nas redes sociais.

O deputado estadual garantiu que, se for eleito, vai trabalhar de forma integrada com os governos do Ceará e Federal, ambos liderados por petistas.

“Meu compromisso é trazer para todas as áreas de nossa cidade o projeto de desenvolvimento e justiça social liderado pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo Santana e pelo governador é Elmano de Freitas. Vamos à luta, unidos contra o fascismo, o bolsonarismo e a máquina da atual Prefeitura”, declarou.

Evandro Leitão, que se filiou à sigla em dezembro de 2023, disputou a preferência contra uma petista já consolidada internamente, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins.

No entanto, a parlamentar retirou a pré-candidatura momentos antes da votação. O motivo ainda não foi divulgado. Em outra ocasião, Luizianne afirmou que não iria garantir apoio a outro nome caso não fosse escolhida pelo PT.

Inicialmente, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno também concorriam, mas não inscreveram candidaturas neste domingo.

Antes da votação, o líder do partido na Câmara dos Deputados, José Guimarães, pediu que todos os postulantes apoiassem o pré-candidato que fosse escolhido. “Nós vamos sentar com todos os aliados para buscar o melhor caminho para derrotar o bolsonarismo em Fortaleza”.

Mais cedo, Larissa Gaspar defendeu a união na sigla. “O importante é construir uma unidade e que o PT vá para a disputa fortalecido, com garra e disposição. Isso é democracia. Que isso sirva pra gente construir um bom programa de governo para Fortaleza”, comentou.