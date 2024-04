Alece aprova doação do aquário da UFC para construção de novo campus - TV Jangadeiro

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (3), a doação das instalações do Acquario, na Praia de Iracema, para a Universidade Federal do Ceará (UFC). O projeto foi aprovado com 29 votos a favor e 8 contrários.

O documento aguarda a sanção do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Na proposta, o projeto de lei autoriza a doação do imóvel à UFC para a criação de um novo campus na Praia de Iracema.

O local deve sediar cursos do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), o Instituto de Cultura e Arte (ICA) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

O objetivo da proposta é integrar a universidade, o poder público e as comunidades locais, com a criação de um espaço interativo para a educação, o turismo e a cultura, expandindo o conhecimento acadêmico à população, especialmente aos moradores do entorno.