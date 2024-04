Pé-de-Meia vai contemplar inscritos no CadÚnico e incluir mais de 1,2 milhão de estudantes - TV Jangadeiro

O Programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro para jovens de baixa renda permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio, também vai contemplar estudantes pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A informação foi divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (22). Ao todo, mais 1,2 milhão de alunos devem ser beneficiados.

Inicialmente, o programa atendia apenas os estudantes cadastrados no Bolsa Família. Para garantir que os novos beneficiários recebam os valores, o orçamento anual do programa foi ampliado em R$ 3 bilhões, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O Pé-de-Meia tem o objetivo de reduzir a evasão escolar. Os estudantes podem receber até R$ 9,2 mil ao longo dos três anos do Ensino Médio. Os alunos recebem valores pela matrícula, aprovação e até participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O ‘Pé-de-Meia’ é destinado aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública. Para ser beneficiado é necessário possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF), ter entre 14 e 24 anos de idade, e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico ).

Serão criadas contas automáticas na Caixa Econômica Federal, onde o dinheiro será depositado mensalmente. Os alunos menores de idade precisarão da autorização dos pais para movimentar o dinheiro. Todo o processo será feito online, pelo aplicativo Caixa Tem.