Diretor da Enel promete investimento de R$ 1,6 bilhão até 2026 para melhorar a rede de distribuição - TV Jangadeiro

O diretor-presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, anunciou que a empresa vai investir R$ 1,6 bilhão até 2026 para melhorar a prestação de serviço no estado. O anúncio foi feito durante as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que investiga a empresa por irregularidades e abusos.

Mais cedo, a Justiça Estadual havia concedido um habeas corpus preventivo para Nunes, com o objetivo dele ser ouvido como testemunha, e não como investigado. O executivo assumiu o cargo na Enel no dia 4 de abril.

A determinação garantia que ele pudesse permanecer em silêncio, caso desejasse. A convocação do colegiado já previa a condição de “convidado” para Nunes.

Apesar do habeas corpus, o diretor da companhia não se negou a responder às perguntas dos deputados que participam da CPI. Segundo apuração da repórter Melina Melo, da Rádio Jangadeiro BandNews FM 101,7, Nunes reconheceu que há falhas na atuação da Enel no Ceará.

Para reverter a situação, ele anunciou ainda um investimento de R$ 1,6 bilhão até 2026 para otimizar a distribuição.

“A percepção geral é que talvez tenhamos nos distanciado da essência do nosso negócio de distribuição. Temos outros negócios, muitos na área de geração, atuamos muito na área de renováveis e a avaliação que fazemos é que precisamos ter foco máximo na área de distribuição”, afirmou durante a CPI.

Atualmente, a empresa tem 4,4 milhões de unidades consumidoras e 1,4 milhão de clientes com tarifa social. No total, são 10.624 trabalhadores, sendo 1.473 funcionários próprios. Hoje, são cerca de 163 mil quilômetros em redes de distribuição em 127 subestações.