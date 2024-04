Nos pênaltis, Ceará vence o Fortaleza e conquista título do Estadual - TV Jangadeiro

Richard foi herói! Na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1. E nos pênaltis o Ceará se sagrou vencedor do Campeonato Cearense 2024.

No primeiro tempo, um jogo muito estudado e truncado. Poucas chances, partida digna de final. O Fortaleza tinha mais posse, mas esbarrava na defesa do Ceará. O Alvinegro foi melhorando com o decorrer do jogo. Saulo, aos trancos e barrancos, conseguiu superar Britez na velocidade e finalizou na trave. Aos 23′, foi a vez do Leão descontar. Lucero ganhou disputa e a bola sobrou para Sasha, que cara a cara com Richard, perdeu boa chance. O jogo seguiu sem maiores emoçoes e terminou empatado.

No segundo tempo, apesar de não ter mudanças, o jogo voltou mais aberto. Logo aos 3′, Saulo Mineiro, de canhota, abriu o placar do jogo. Mas nem deu tempo comemorar. Aos 12′, Juan Martin Lucero, de cabeça, deixou tudo igual no placar. Aos 20′, Bruno Pacheco levou o segundo amarelo e foi expulso de campo. Mesmo com um jogador a mais, o Ceará não conseguiu se impor. O jogo terminou empatado sem gols e foi para os pênaltis. Richard foi herói e o Ceará sagrou-se campeão Cearense.