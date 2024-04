No Morumbis, Fortaleza vence São Paulo na estreia da Série A 2024 - TV Jangadeiro

No Morumbis, o Fortaleza superou o São Paulo e venceu na estreia da Série A 2024. O Tricolor foi efetivo para garantir os três pontos na primeira rodada do Brasileirão. Lucero e Machuca marcaram os gols da vitória do Leão. André Silva descontou para o São Paulo.

O primeiro tempo foi de domínio do São Paulo. O time da casa teve 73% de posse de bola na etapa inicial, mas não converteu esse domínio em gols. A equipe de Carpini ainda criou chances, mas todas pararam em João Ricardo. Primeiro, aos 20′, com um chute de Luciano, que bateu na trave e depois no goleiro do Leão. Aos 27′, Michel Araújo aproveita sobra e finaliza de primeira para mais uma defesa de João Ricardo. Depois foi a vez de Alisson tentar o chute. João Ricardo espalmou.

Os minutos iniciais do segundo tempo não reservaram grandes emoções. Foi só aos 20 minutos que Lucero, após lançamento de Pochettino, dominou no peito e chutou cruzado para marcar um golaço e abrir o placar no Morumbis. O São Paulo chegou com Erick que fez o cruzamento para a finalização de William Gomes, mas João Ricardo mandou pra escanteio. E aos 34′, o Tricolor do Pici provou a efetividade. No contra-ataque, Pedro Augusto faz o lançamento para Machuca, que chuta cruzado e faz o segundo do Leão. O São Paulo ainda conseguiu descontar com um golaço de André Silva. O atacante driblou Titi e chutou de fora da área. O time da casa ainda chegou com perigo. Aos 49′, Pablo Maia arriscou de longe, mas a bola foi pra fora.

Após a vitória na estreia, o Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (17) para mais um desafio pela Série A. O Tricolor recebe o Cruzeiro, às 20h, pela segunda rodada da competição.