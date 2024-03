No Castelão, Fortaleza joga mal e perde para o Vitória - TV Jangadeiro

Em jogo de poucas emoções e mais uma atuação abaixo, o Fortaleza perdeu para o Vitória por 1 a 0 na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Matheusinho, de pênalti, marcou o único gol da vitória rubro-negra. Foi a segunda derrota consecutiva do Leão em casa.

Um morno primeiro tempo de jogo no Castelão, com poucas chances realmente perigosas. Se de um lado o Vitória não conseguiu criar essas oportunidades, do outro o Fortaleza até chegou algumas vezes, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo. Aos 26′, Moisés puxa para dentro e finaliza bem, mas Arcanjo faz ótima defesa. Dez minutos depois, foi a vez de Cabele chutar forte, cruzado, mas parar no goleiro adversário. Nada de gols na etapa inicial.

A segunda etapa também não reservou muitas emoções. Nem Fortaleza, nem Vitória conseguiam criar jogadas ofensivas ou chegar com perigo. Mas, aos 31 minutos da etapa final, Pochettino cometeu pênalti e, na cobrança, Matheusinho converteu e garantiu a vitória para o time baiano. O Tricolor ainda tentou buscar o empate, mas sem sucesso.

Com o resultado, o Tricolor segue na segunda colocação do grupo B, com 8 pontos. O próximo compromisso é na quarta-feira (27). O Fortaleza encara o Maranhão, às 21h30, na última rodada da fase de grupos.