Na altitude, Fortaleza é derrotado pelo o Nacional Potosí e perde invecibilidade na Sula - TV Jangadeiro

Na altitude de mais de 4 mil metros, o Fortaleza foi derrotado pelo Nacional de Potosí por 4 a 1. A partida aconteceu no estádio Víctor Ugarte e foi válida pela 4ª rodada da fase de grupos. Com o resultado, o Tricolor segue na liderança do Grupo D com 9 pontos, mas perde a invecibilidade de 11 jogos na temporada.

O jogo começou com o time da casa trocando passes e controlando o jogo. Logo aos 6 minutos, João Ricardo deu rebote e Facundo Callejo abriu o placar do jogo. O Fortaleza, que não vinha fazendo boa partida, na primeira chegada deixou tudo igual no marcado. Lucero fez um belo gol. Na sequência, o Potosí voltou a levar perigo. Novamente com Callejo. O Leão até havia melhorado no confronto, mas aos 36′, Prost aproveitou cruzamentou e finalizou para o 2 a 1 do Potosí.

No segundo tempo, o Leão veio alterações. Entraram Tinga e Moisés, mas o duelo seguiu com o mesmo enredo. O Potosí com o domínio da posse da bola. Entretanto, o Tricolor conseguia criar oportunidades em lances de contra-ataque. Aos 25′ da segunta etapa, os bolivianos chegaram aos terceiro gol. Saulo Guerra fez um golaço e marcou o terceiro. 3 a 1 na altitude. Na reta, Vargas fez o quarto do time da casa.

O Fortaleza volta a campo no domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 6ª rodada do Brasileirão.