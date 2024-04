Maraísa publica foto segurando a barriga ao lado do noivo e levanta suspeita de gravidez - TV Jangadeiro

Mais uma vez, Maraísa levantou suspeitas de estar grávida de seu noivo, o empresário Fernando Mocó. No último final de semana, a cantora publicou fotos ao lado do companheiro, enquanto ele segura a sua barriga, e com isso, o casal fez a web pirar. Usando um look com o abdômen de fora, Maraisa fez um coração na região da barriga dando a entender que tem algo ali.

Na legenda, estava escrito: “Nosso amor crescendo”. Pronto, isso foi suficiente para deixar os fãs loucos e ansiosos. Todos logo já imaginaram que a sertaneja estivesse grávida de Fernando.“Eu acho que ela está gravidinha”, opinou uma seguidora. “No programa da Virgínia ela já deu a entender, falando que a Virgínia trabalhando grávida deixava ela mais tranquila e inspirada. Aí teve o beijo da Maiara [na barriga] num show. “Tem muitos sinais”, pontuou outra seguidora. “Vem bebê aí!”, apostou outro fã.