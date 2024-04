Iza está grávida de três meses de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima - TV Jangadeiro

No dia 03 de março de 2024, o jornalista Léo Dias descobriu que a cantora estava grávida de seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento de pouco mais de um ano com o jogador de futebol Yuri Lima. Ao entrar em contato com a cantora, ela pediu um tempo para que a notícia fosse divulgada nos veículos de comunicação e é claro, o jornalista atendeu ao pedido. Na última quarta-feira (10) com a permissão da mais nova mamãe do pedaço, finalmente o momento chegou e é com alegria que o programa Fofocalizando noticiou com exclusividade a gestação de três meses da artista, que foram completos nesta quinta-feira (10/4).

Mais feliz que nunca, Iza jamais escondeu sua vontade de ser mãe, assim como sua paixão por Yuri. Os dois se conheceram por Instagram, e foi a partir de lá que nasceu essa história de amor. Desde que soube da gravidez, a cantora optou por usar somente os looks mais folgados em público. Apesar de peças consideras oversized (acima do tamanho da pessoa) já integrarem o dia a dia de Iza, desta vez ela usou e abusou das peças, como forma de esconder a barriguinha.