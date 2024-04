Maiara revela que fez cirurgia íntima: "Me descobri uma nova mulher" - TV Jangadeiro

Maiara, dupla de Maraisa, revelou durante gravação do próximo Sabadou, programa com Vírginia Fonseca, no SBT, que fez uma cirurgia íntima, chamada ninfoplastia, que consiste na retirada do excesso de pele dos pequenos lábios da vagina. O procedimento tem como finalidade a correção estética. A artista decidiu fazer o procedimento após ter perdido cerca de 30 kg.

“No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher. As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa”, afirmou durante a gravação. Apesar do valor do procedimento, que pode custar até R$ 20 mil, a cantora ficou satisfeita com o resultado. “A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina”, disse.