Maiara faz cardio de madrugada e exibe abdômen trincado - TV Jangadeiro

Uma verdadeira musa fitness! Maiara, dupla de Maraisa, provou na noite do último domingo (5) que quando há força de vontade, não existe horário ruim. A artista compartilhou com seus seguidores em seu perfil nas redes sociais a evolução de seu corpo com o abdômen mais definido logo após fazer uma caminhada na esteira em plena madrugada. Além do exercício aeróbico, a cantora aproveitou para dar uma relaxada após a academia em sua piscina.Após receber muitas críticas sobre seu emagrecimento, Maiara chegou a abrir uma live em seu perfil para explicar aos fãs como tem sido esse processo.

A cantora revelou que já está pesando 47 kg após a cirurgia bariátrica e que não está enfrentando nenhuma doença.”Sei que desde ontem fui assunto da internet falando sobre emagrecimento. Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabetes. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg.”