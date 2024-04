Mãe da filha de Neymar compra mansão luxuosa avaliada em mais de R$4 milhões - TV Jangadeiro

Bruna Biancardi, influencer, ex de Neymar e mãe da filha do jogador, comprou uma mansão de R$ 4,9 milhões em Granja Viana, São Paulo, e as fotos do local impressionaram os internautas pelo tamanho e riqueza de detalhes. A famosa se mudou para o condomínio fechado de luxo em uma área nobre de SP, e o imóvel escolhido por ela custa nada mais, nada menos do que R$ 4.950.000,00.

A casa possui 850m² de terreno, sendo 400m² construídos, com 4 suítes, piscina, área gourmet, sala para três ambientes e uma cozinha repleta de armários. Ela ainda não falou sobre a compra deste imóvel para os seguidores, mas o arquiteto responsável pela obra comemorou o feito na web. Por questões de segurança, não iremos divulgar fotos do local. Recentemente, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer também compraram uma casa no mesmo local em busca de mais conforto e segurança.