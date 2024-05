Gustavo Mioto fala sobre volta com Ana Castela: "Não era o que eu queria, mas o que precisava" - TV Jangadeiro

Gustavo Mioto e Ana Castela aparentemente estão (re)vivendo a fase de começo de namoro. Durante uma entrevista nesta semana, o cantor se declarou para a boiadeira. Ele confessou certa resistência em retomar o relacionamento, porém percebeu à frente que estava errado. Durante o bate-papo, o artista refletiu sobre a diferença de idade entre eles, assim como as personalidades distintas.

“Estou há um ano e meio enroscado em uma menina seis anos mais nova que eu, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu sou muito calmo, muito ‘na boa’ e Ana Flávia é um furacão. Talvez eu perderia um grande amor por conta de uma lista idiota”.Mioto ainda confessou que, apesar da diferença de idade e da ideia de que é o mais maduro da relação por ser o mais velho, ele aprende todos os dias com Ana. “Eu aprendo todo dia com ela. Ela acha que não porque acha que sou muito maduro e tal e não tem nada a ver”. O sertanejo ainda comentou sobre a autenticidade da namorada.

“Eu tenho aprendido muito a não ter medo de ser autêntico 100%, sempre gostei de ser eu mesmo e tudo mais e ela tem me ensinado a viver, tem ensinado a ser um pouco mais autêntico, acreditar um pouco mais na minha verdade, não tem medo de ser ela mesma e eu acho isso muito legal. É o que mais me encanta, gente com cheiro de gente no nosso meio sintético, é justamente isso que mais me fascina, o jeito dela, de ser feliz com coisas muito pequenas”, elogiou.