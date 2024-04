Luizianne vai liderar nova corrente no PT após derrota na disputa pela pré-candidatura em Fortaleza - TV Jangadeiro

Membros do Partido dos Trabalhadores (PT) vão criar uma corrente partidária em defesa da deputada federal Luizianne Lins, que retirou a pré-candidatura na eleição interna que escolheria o representante da sigla para concorrer à Prefeitura de Fortaleza neste ano. Até o momento, a parlamentar não se pronunciou sobre a decisão da legenda.

“Esse processo foi muito doloroso, muito conturbado para nós que estamos mais à esquerda do PT e que defendemos um partido realmente dentro das bases ideológicas da fundação do PT”, explica a presidente municipal da sigla, Liliane Araújo.

Nomeada de “Campo Esquerda”, a corrente partidária será formalizada após aval de Luizianne. “É um campo bem amplo, que tem gente de várias correntes internas”, comenta.

O nova corrente partidária ainda não definiu se vai apoiar ou não a pré-candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que se filiou ao PT em dezembro de 2023.

“Ainda não discutimos. Vamos ouvir e dialogar com todo mundo. A própria Luizianne ouve todas as correntes. Se a gente quer lançar um campo diferente do que existe hoje no PT, a gente tem que respeitar todas as posições. Isso vai acontecer naturalmente a partir de agora”, ressalta.

A derrota de Luizianne também foi repercutida pela bancada de oposição na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Sargento Reginauro (UB) levantou questões sobre a preferência do partido por um membro recém-filiado em vez de um nome já consolidado internamente.

“O PT diz atender as mulheres na política e usa o conceito da violência política de gênero para atingir os adversários, mas agora afirma que não houve violência política de gênero, sendo que duas mulheres com história dentro do PT concorriam legitimamente, mas escolheram um político que não era do partido”.

Já o deputado estadual Carmelo Neto (PL) afirmou que a escolha entre Evandro e Luizianne não altera a estratégia eleitoral da sua legenda, que também terá pré-candidato em Fortaleza. “É uma decisão interna que cabe ao PT. Eu não vou discutir. As duas opções são parecidas e a gente vai estar no campo oposto”.