» Você é “brat”? Conheça o significado por trás do termo eleito como palavra do ano

Já ouviu falar da palavra “brat”? O termo em inglês se tornou tão popular globalmente que foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Collins. O fenômeno começou com a cantora Charli XCX, que lançou seu álbum intitulado “brat” em junho deste ano. O sucesso do disco fez com que a palavra se espalhasse rapidamente, chegando até a ser utilizada na campanha da candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris.

Mas o que significa? Após o lançamento do álbum, “brat”, que antes era entendido como um termo para se referir a uma criança mal-educada, equivalente a “moleque” em português, passou a representar uma “atitude confiante, independente e hedonista”, segundo o dicionário.

Collins afirma que a palavra se adequa a 2024, pois foi um “ano em que hedonismo e ansiedade se combinaram para formar uma mistura inebriante”. “Inspirado pelo álbum de Charli XCX, ‘brat’ se tornou uma das palavras mais comentadas de 2024″, disse o dicionário britânico. Mais do que um álbum musical, a palavra “é um fenômeno cultural que ressoou com pessoas globalmente, e o ‘brat summer’ se consolidou como uma estética e um estilo de vida”, acrescentou.

Segundo a cantora, uma pessoa brat é alguém “um pouco bagunceira, que gosta de festejar, talvez diga algumas besteiras às vezes, que se sente bem consigo mesma, mas que também pode ter uma crise, e meio que festeja através disso”.

Com uma estética simples e desleixada, a palavra “brat”, combinada à fonte Arial e à cor verde neon característica da capa do álbum, viralizou, aparecendo em diversos lugares, desde memes até propagandas publicitárias e campanhas políticas.

Em julho, Charli publicou nas redes sociais que “Kamala é brat”, o que levou a candidata presidencial dos EUA a usar sua música em um de seus vídeos. A conta de campanha de Kamala, na tentativa de atrair eleitores da geração Z, foi reestilizada com uma foto em verde no estilo da capa do álbum “Brat”. No Brasil, Guilherme Boulos (PSOL), candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, utilizou a mesma tática, publicando vídeos com a cor e uma música do álbum.