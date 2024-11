» Bolsonaro sabia de plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, aponta Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), “tinha pleno conhecimento” sobre o plano de assassinado do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Com a descoberta, Bolsonaro foi indiciado pela terceira vez no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022, após ele ser derrotado nas eleições. As informações foram divulgadas pelo Estadão.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que não têm informações sobre a conclusão da Polícia Federal. O suposto golpe de Estado teria sido planejado durante o governo Bolsonaro por aliados.

As investigações apontam o envolvimento do ex-ministro da Defesa, general Braga Netto e pelo menos 35 militares, entre 10 generais e 16 coronéis, que também foram indiciados.

RELEMBRE:

Segundo as investigações da Polícia Federal, o plano previa o assassinato de Lula e Alckmin em 15 de dezembro de 2022. Na data, Lula participava de um evento com catadores de materiais recicláveis em São Paulo, enquanto Alckmin estava reunido com governadores em um hotel de Brasília.

(Foto: Agência Brasil)