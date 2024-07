» Você diz “eu te amo” aos seus filhos?

Vamos combinar que entre tons de rosa e azul, e as mais criativas e emocionantes revelações, romantizamos em excesso a maternidade. E tudo bem. Mas esse é um espaço de conversa franca, então vou direto ao ponto: a maternidade é um sonho embalado, mas lembrem que o despertador sempre toca.

Não é uma crítica. Idealizar faz parte do processo que nos torna mães. Todavia, preciso confessar a você, caro leitor (a), que nem tudo sai como pensado.

Não bastassem os arranjos e dificuldades cotidianas para darmos conta de tantas agendas, existe muita coisa trivial para ensinar e muita coisa essencial para cultivar. Educar não é caminho de linha reta. Há tantos altos e baixos no percurso que, nesses declives, por vezes, chegamos a pensar que estamos fracassando.

Educar é um exercício de paciência, a mesma que nossos pais tiveram conosco, mesmo nos momentos de maior impaciência, entre gritos, broncas e castigos. Da ressaca dessas intempéries ficam desgastes, cansaço, arrependimentos, mas sobretudo ensinamentos. Isso também é amor, um amor não verbalizado.

E por falar em idealizações e amor, eu imaginava como seria a relação com minhas filhas. Claro que muita(!) coisa não saiu conforme pensado. Tem algo, no entanto, que não cultivamos na nossa relação: a vergonha de dizer “eu te amo”. É comum entre nós, do nada, sair um “te amo” para lá e para cá: de mim para elas, delas para mim, delas para o pai.

🥰 Refleti sobre isso quando deparei-me esses dias com uma postagem, que viralizou, de um pai idoso que clama por beijos e abraços do amoroso e atencioso filho, além de declarações e gestos mútuos de amor. Que fofos!

Não cresci ouvindo isso – embora sempre tenha sentido o amor dos meus pais -, nem devolvi isso a eles – o que é ainda mais impactante. Com Joana e Juliana é diferente. Isso me deixa feliz!

Declarar amor pode ser difícil, e não faz parte do relacionamento de muitos que me leem. Dar e receber é um presente. É como um post-it verbal a nos lembrar constantemente do que realmente vale à pena.

▫️Isabela Martin, mãe da Joana e da Juliana, é diretora de Jornalismo e Esportes da Jangadeiro.