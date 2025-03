» IJF vai manter viatura da PM em frente à emergência e guardas municipais patrulhando corredores

O Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, terá a segurança reforçada, com a permanência de uma viatura da Polícia Militar na entrada da emergência e o aumento do efetivo da Guarda Municipal na unidade.

Agora, além de manter a vigilância na entrada do hospital, os agentes também passarão a circular pelos corredores do IJF. As informações foram confirmadas com exclusividade ao jornalismo da Jangadeiro.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reuniram com seus secretários nesta quarta-feira (5) para definir estratégias de reforço na segurança do IJF.

Anteriormente, a administração da unidade já havia anunciado a implementação de detectores de metais e catracas com reconhecimento facial. Segundo o IJF, outros protocolos e tecnologias estão sendo adotados “de imediato” em colaboração com a Guarda Municipal e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

RELEMBRE:

As medidas foram criadas após um paciente internado no IJF ser morto a tiros na noite de domingo (2). O suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que, segundo a SSPDS, já tinha registros por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O jovem foi capturado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar e levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um ato infracional equivalente ao crime de homicídio doloso. A equipe de reportagem da Jangadeiro apurou que o suspeito entrou no hospital durante o horário de visita.