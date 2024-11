» Prefeitura aprova construção de nova área de lazer e preservação ambiental no Parque Guararapes

Fortaleza ganhará uma nova área de lazer e preservação ambiental no bairro Guararapes, área nobre da Capital. A construção do Parque Guararapes, autorizada por um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo Municipal, envolve o uso de duas áreas para implantação da obra. O projeto, orçado em quase R$10 milhões, será financiado pela iniciativa privada em parceria com a Prefeitura.

O Parque Guararapes, também chamado de Bosque Presidente Geisel, será construído em duas fases. A primeira trará uma Areninha, quadra poliesportiva, guarita para a Polícia Militar, quiosque e parquinho. Na segunda, será criada uma área de preservação ambiental ao sul da Av. Chanceler Edson Queiroz.

Com um custo previsto de R$9,98 milhões, o parque será viabilizado por investimento privado. A Prefeitura cederá o terreno, localizado próximo à Av. Washington Soares e Rua Eliseu Uchôa Beco, para que a construtora parceira execute o projeto, sem necessidade de verba pública.

Segundo a Câmara, a destinação da via pública e do largo “não deverão causar prejuízos à população”, já que a via é mais utilizada para o acesso e estacionamento dos dois empreendimentos próximos do que para a circulação de pessoas. Já o parque, que possui uma área pequena, tem parte ocupada por um quiosque e o restante destinado a um jardim, “sendo irrelevante para o uso da população”.

Conforme o órgão, a concessão das áreas conforme proposto trará benefícios para Fortaleza, que ganhará mais um parque destinado ao uso da população. “Contribuirá com o meio ambiente e com a sustentabilidade, agregando-se à qualidade de vida da cidade, em especial, dos futuros moradores dos terrenos adjacentes”, disse.

O projeto arquitetônico da construtora responsável pela transferência das áreas, que foi aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF), deverá ser executado dentro de um prazo a ser definido pela Prefeitura. A transferência de titularidade das áreas só ocorrerá após a conclusão da obra e a aceitação pela SEINF, que emitirá um Termo de Recebimento Definitivo da Obra.