» Você conhece a Contoterapia? Projeto usa método para desenvolver autoconhecimento feminino

A contoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza contos como ferramenta para promover o desenvolvimento humano. Em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7, Ruth Mattos, contoterapeuta e terapeuta de mulheres, ressaltou a importância da contoterapia para cultivar o bem-estar feminino.

“A Contoterapia é um método que usa contos, crônicas e parábolas para ajudar mulheres a refletirem sobre si mesmas, acessando o inconsciente e ressignificando comportamentos e atitudes. O nome do projeto carrega uma dualidade: coloca o teu salto alto e vai, ou então vamos dar saltos altos juntas”, explica Ruth, idealizadora do projeto Salto Alto (@saltoalto.mulher).

A ideia é tanto encorajar as mulheres a se empoderar individualmente quanto a encontrar força no autoconhecimento. A contoterapia pode fazer com que as resistências emocionais diminuam rapidamente devido à prática coletiva.

“O fato de estarmos de maneira coletiva colocando coisas que são nossas provoca gradativamente um mergulho muito mais rápido. Na contoterapia em grupo, principalmente, às vezes o que uma outra tá falando, me toca muito mais do que o que eu gostaria de falar”.

Nas sessões de contoterapia, Ruth utiliza livros, como “Mulheres que Correm com os Lobos”, para identificar elementos arquetípicos nas vidas das pacientes, iniciando um processo de cura e transformação.

O “Salto Alto” oferece grupos de terapia com duração de três meses, com encontros quinzenais aos sábados pela manhã. Cada mês é dedicado a um conto diferente, permitindo uma exploração aprofundada das questões emocionais e psicológicas das participantes.