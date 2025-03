» Visitação gratuita ao 2º maior navio da Marinha é aberta em Fortaleza

Você já visitou um navio da Marinha Brasileira? Neste final de semana, sábado (22) e domingo (23), está aberta a visitação pública e gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), é o segundo maior navio da Marinha.

Segundo a Companhia Docas do Ceará, no bairro Cais do Porto, a visita só será possível mediante agendamento prévio, a partir do meio-dia desta sexta-feira (21). O número de vagas é limitado. Cada visitação terá duração de meia hora, com seis horários disponíveis para cada dia, sempre no período da tarde.

🚢 COMO AGENDAR A VISITA?

O agendamento é feito pelo site oficial das Docas (visita.docasdoceara.com.br). Pessoas interessadas deverão sinalizar dia e horário da visita e informar e-mail, nome completo, data de nascimento, documento e número do documento, telefone e CEP. Também é necessário informar se possui alguma necessidade especial, pois o acesso aos navios é por degraus.

Os horários disponíveis são das 14h às 14h30; 14h30 às 15h; 15h às 15h30; 15h30 às 16h; 16h às 16h30 e 16h30 às 17h, tanto no sábado quanto no domingo.

Após o cadastro, a confirmação da reserva é recebida por e-mail, bem como um QR Code. No dia escolhido para a visita, é necessário levar um documento com foto. O acesso à embarcação será feito pelo prédio administrativo da Companhia Docas do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n – Mucuripe.

SUGESTÕES PARA O PASSEIO

A recomendação é que os visitantes cheguem 30 minutos antes do horário agendado calçando sapatos fechados. Não é permitida a entrada com bolsas e animais de estimação.

SOBRE O DOCA BAHIA

O navio possui 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação.

Foi da Marinha Francesa e era chamado de Siroco, mas foi comissionado em 1998 pelo Brasil. Já participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti, em 2010.