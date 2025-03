» Caucaia vai receber mais de 200 novas unidades da Minha Casa, Minha vida

O programa Minha Casa, Minha Vida contará com 216 novas unidades em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O anúncio do investimento de R$ 35,6 milhões foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT). O Residencial Campo dos Cariocas I, nome do empreendimento, atenderá o público da faixa I do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

💬 “Somente quem presencia a emoção de quem realiza o sonho da casa própria compreende a importância de uma política habitacional eficiente. Por isso, assinei hoje contrato com a Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 35,6 milhões para a construção de 216 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no Conjunto Habitacional Campo dos Cariocas I, em Caucaia”, afirmou o governador.

O Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa I conta com recursos do Governo Federal para produção de unidades habitacionais subsidiadas voltadas às famílias de baixa renda que residem nas zonas urbana e rural dos municípios brasileiros. Na faixa I são contempladas famílias com renda mensal de até R$ 2.850 (valor reajustado em agosto de 2024 pelo Governo Federal). Além disso, subsídios de até 95% reduzem o custo do imóvel.