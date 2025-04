» Vereador sofre atentado com 10 tiros no portão de casa no interior do Ceará

O vereador Júnior Magalhães (PSD), da cidade de Barroquinha, distante de Fortaleza por cerca de 400 km, publicou um vídeo nas redes sociais compartilhando um atentado que sofreu na madrugada desta terça-feira (15). Segundo o político, as câmeras de segurança da residência onde mora flagraram duas pessoas disparando cerca de 10 tiros contra o portão. No vídeo, Júnior chega a pegar os projéteis na mão e mostrar aos seguidores.

Os disparos ultrapassaram o portão e a atingir as paredes da casa. O vereador diz que conseguiu contabilizar 10 tiros, mas que ainda existe possibilidade de outros projéteis terem atingido outros locais.

Júnior afirma que nada de mais grave aconteceu e que todos da casa, incluindo seus filhos, estavam dormindo no horário do ocorrido (por volta das 0h25).

“Espero que não seja motivo de intimidação, por ser do legislativo do município. Deixo aqui meu repúdio a esses atos violentos que hoje sofremos, eu e minha família. Eu mostro as balas que esses criminosos atiraram aqui em casa tentando me intimidar, tentando me calar”, declara o vereador em vídeo.

Com 1.393 votos, Júnior Magalhães foi o vereador mais votado de Barroquinha no pleito municipal de 2024, filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Ele diz que já contactou as autoridades sobre o ocorrido e que as Forças de Segurança já estão em busca dos autores dos disparos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi consultada sobre o andamento das investigações, mas não deu retorno até a publicação desta matéria. A postagem será atualizada em caso de resposta do órgão.