Mulheres ganham 20% a menos do que homens, e para negras diferença salarial é de até 50% - TV Jangadeiro

A desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade em pelo menos 50.692 empresas com 100 ou mais colaboradores no Brasil. Nesses ambientes corporativos, as funcionárias do gênero feminino recebem, em média, 20,7% a menos do que os empregados do sexo masculino.

A diferença nas remunerações é ainda maior quando se considera o recorte racial. As mulheres negras ganham a metade do que os homens brancos.

As informações são do 2° Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, apresentado pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE).

Em comparação ao ano anterior, o levantamento indica que a diferença salarial entre homens e mulheres aumentou, passando de 19,4% no primeiro relatório para 20,7% neste.

O estudo mostra que, nas empresas, os trabalhadores homens ganhavam, em média, R$ 4.495,39, enquanto as mulheres recebiam R$ 3.565,48. No caso das mulheres negras, os salários podem ser até 50,2% menores, com uma média de R$ 2.745,26.

No entanto, o relatório revelou que 27,9% das empresas afirmam ter políticas de incentivo à contratação de mulheres negras.

“As mulheres não são apêndice, as mulheres não estão nos cantos e não são as pessoas do mimimi. As mulheres, hoje, são as trabalhadoras, são as que sustentam e as que pensam”, explicou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

A legislação brasileira determina que homens e mulheres que exercem a mesma função, cumprem a mesma carga horária e possuem a mesma formação devem receber remuneração igual.