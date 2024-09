Avaliação da gestão de Sarto e Elmano na Jangadeiro/Ideia

O levantamento Jangadeiro/Ideia divulgou as avaliações das gestões de José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e de Elmano de Freitas (PT) no Governo do Ceará.

Confira:

Para 29% dos eleitores, a gestão da atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), é ótima ou boa. Outros 31% avaliam como regular, conforme mostra a pesquisa Jangadeiro/Ideia, divulgada nesta quinta-feira (19).

Foi feita a seguinte pergunta aos entrevistados: “Como você avalia a gestão atual da prefeitura de Fortaleza?”

Entre os respondentes, 6% consideram o governo de Sarto como ótimo, 23% como bom e 31% o avaliaram como regular. Já 15% classificaram a administração como ruim e 23% como péssima. Ao todo, 3% não souberam responder.

Avaliação do Governo do Estado:

Para 35% dos eleitores, a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) é ótima ou boa. Outros 25% avaliam como regular, conforme mostra a pesquisa Jangadeiro/Ideia, divulgada nesta quinta-feira (19).

Foi feita a seguinte pergunta aos entrevistados: “Como você avalia a gestão atual do governo do estado do Ceará até o momento?”

Entre os respondentes, 7% consideram o governo de Elmano como ótimo, 28% como bom e 25% o avaliaram como regular. Já 13% classificaram a administração como ruim e 23% como péssima. Ao todo, 4% não souberam responder.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 18 de setembro, com a participação de 1.000 pessoas, maiores de 16 anos, residentes e aptas a votar em Fortaleza. Com um índice de confiança estimado em 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-02006/2024.

Confira aqui a pesquisa completa.