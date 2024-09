Pesquisa Jangadeiro/Ideia: cenário eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza

A pouco mais de duas semanas para o 1º turno das eleições municipais, a pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia para a Prefeitura de Fortaleza mostra que o candidato Capitão Wagner (União Brasil) lidera as intenções de voto com 26%, seguido de José Sarto, que disputa a reeleição, com 21%, e André Fernandes (PL), que também tem 21%. Evandro Leitão (PT) aparece com 18%.

A pesquisa tem índice de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica empate técnico entre Sarto, André e Evandro.

Apesar da liderança, Wagner caiu 5 pontos percentuais comparado à última pesquisa do mesmo instituto, do dia 31 de agosto. Sarto também caiu 3 pontos.

Já André e Evandro cresceram 5 e 4 pontos percentuais, respectivamente, acima da margem de erro.

Eduardo Girão (NOVO) se manteve com os mesmos 3%. Técio Nunes (PSOL) chegou a 1%. Zé Batista (PSTU), Chico Malta (PCB) e George Lima (Solidariedade) alcançaram 0,4%, cada.

Os votos em branco, nulos e ninguém somam 3%, enquanto 6% não souberam responder. Os números referem-se à pesquisa estimulada, na qual são indicados os nomes dos candidatos.

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, homens e mulheres maiores de 16 anos, residentes e aptos a votar em Fortaleza. Realizada entre os dias 14 a 18 de setembro. Esta é a terceira pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia sobre a sucessão municipal, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-02006/2024.

A posição dos candidatos permanece a mesma na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados mencionam em quem pretendem votar sem serem apresentados à lista completa:

Veja a evolução dos quatro primeiros colocados:

📈REJEIÇÃO:

José Sarto: 30%

Capitão Wagner: 27%

Evandro Leitão: 25%

André Fernandes: 23%

Técio Nunes: 18%

Eduardo Girão: 16%

Zé Batista: 15%

Chico Malta: 12%

George Lima: 11%

Não rejeita nenhum: 3%

Não sabe: 4%