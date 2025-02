» Voo que liga Juazeiro do Norte a Fortaleza e Guarulhos terá frequência diária

O novo voo que liga Juazeiro do Norte a Fortaleza e Guarulhos (SP) terá frequência diária, conforme anunciou o governador Elmano de Freitas nesta terça-feira (11). Inicialmente, a rota teria quatro frequências semanais. A rota vai ser operada pela Latam Airlines Brasil, que deve indicar as operações a partir do dia 23 de junho.

“Inicialmente prevista para ocorrer quatro vezes por semana, a rota que ligará Juazeiro a Fortaleza e SP terá voos diários, segundo conversa hoje com a Latam. Havendo boa frequência de passageiros nos meses seguintes, continuará dessa forma, o que é muito positivo para o Cariri e para o Ceará”, disse Elmano nas redes sociais.

A rota deverá sair de Guarulhos (SP) às 8h05, com pouso previsto para 11h10 em Juazeiro do Norte. A decolagem do Cariri para Fortaleza será às 12h30. O pouso deverá ocorrer às 13h30 na capital cearense. Na volta, o voo decola 14h10 de Fortaleza para Juazeiro do Norte, com pouso às 15h10. A decolagem para Guarulhos será às 15h55, com chegada prevista para 19h. O voo contará com uma aeronave com capacidade para 180 passageiros.

Com isso, será mantida a rota entre Juazeiro do Norte e Fortaleza. Em janeiro, a Azul informou a suspensão dos voos da cidade para a capital cearense e Recife (PE). Em agosto do ano passado, a Voepass, que também operava um voo diário entre Juazeiro e Fortaleza, deixou de ofertar a frequência.

(Foto: Reprodução)