Universidade federal cria cotas para pessoas trans - TV Jangadeiro

Foi enviado à Câmara Municipal de Fortaleza um projeto para garantir transporte público gratuito em Fortaleza durante os dias da eleição. O prefeito José Sarto (PDT) anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

A medida pretende garantir transporte para população das 5h às 18h dos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente 1º e 2º turnos.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

O governador Elmano de Freitas (PT) também enviou um projeto de lei na última sexta-feira (20) para oferecer gratuidade no transporte rodoviário e metroviário intermunicipal durante as eleições municipais.

“O objetivo é viabilizar aos cearenses as condições para o exercício do direito ao voto, fundamental para o processo democrático. Deste modo, os cidadãos que não têm recurso financeiro para o deslocamento até o local de votação poderão utilizar ônibus, vans e metrô gratuitamente. Conto com o apoio dos parlamentares para aprovação desse importante projeto de lei”, disse o govenador.

Conforme o projeto, a gratuidade abrange os serviços interurbano e metropolitano convencionais e complementares. Para o interurbano convencional e complementar, não será cobrado taxa da sexta-feira anterior à eleição até às 8h da segunda-feira imediatamente seguinte. Para o serviço metropolitano e metroviário, não será cobrada taxa das 5h até às 18h do dia da eleição.