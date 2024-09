Ceará é o primeiro no ranking brasileiro de transplantes de córnea; saiba como se tornar um doador - TV Jangadeiro

O Ceará é o primeiro estado em realização de transplantes de córnea, segundo dados que constam no relatório do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), veículo oficial da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).

O levantamento foi divulgado na última sexta-feira (6) e mostra que o Ceará realizou 633 transplantes desse tipo no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a 144 a cada milhão de habitantes no estado.

“Hoje, o Ceará realiza quase todos os tipos de transplantes e não costumamos enviar pacientes para outros Estados para realizar esse tipo de procedimento. Pelo contrário, recebemos pacientes de outras regiões do Brasil”, explica a orientadora da célula do Sistema Estadual de Transplantes (Cetra) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), Eliana Régia Barbosa.

Entre as estratégias utilizadas, estão a criação do Banco de Olhos do HGF em 2006, a realização de mutirões, o aumento dos números de centros transplantadores no estado, as equipes dos hospitais notificadores e a implantação de novos bancos de olhos.

“O diferencial foi a implantação de uma equipe na Perícia Forense, possibilitando a doação de córneas em óbitos que ocorrem fora dos hospitais e o Serviço de Verificação de Óbito, que, a partir desse ano, tornou-se parceiro nas doações e captações de córneas”, pontua.

Além de ser destaque nos transplantes de córnea, o Estado também se sobressai nos transplantes de fígado, sendo o segundo no Brasil em número por milhão de população; e de coração, em que ocupa o terceiro lugar. Em ambos os tipos de transplante, o estado é o líder do Nordeste.

COMO SE TORNAR UM DOADOR

Para doar órgãos e tecidos, basta que a pessoa deixe a família ciente do seu desejo, pois a família é quem vai autorizar a doação. O Ceará realiza transplantes de rim, fígado, pulmão, pâncreas, coração, medula óssea, córnea e válvulas cardíacas.