» Trecho de rodovia em Paracuru permanece interditado; obras devem ser concluídas em fevereiro

O trecho da rodovia CE-085, no km 67, na localidade de Quadro Bocas, em Paracuru, permanece interditado nesta segunda-feira (27). Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estão trabalhando na recuperação da via, com previsão de conclusão no início de fevereiro.

Na noite de sexta-feira (24), a ruptura de um bueiro causou o afundamento de uma das faixas da rodovia, resultando em um acidente envolvendo três veículos e deixando cinco pessoas feridas. Desde então, o tráfego no local foi bloqueado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência, encaminhando uma vítima ao Hospital Municipal de Paracuru e quatro ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Em nota, a SOP informou que suas equipes seguem empenhadas em “recuperar a trafegabilidade do trecho” e que o cronograma depende das condições climáticas. Além disso, destacou que a “área está totalmente sinalizada e os desvios estão sendo feitos pelas CEs 162, 426 e 341”.